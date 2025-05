Barcelona, París i Roma reclamen crear fons europeus per a l'habitatge

Els alcaldes de Barcelona, París i Roma uneixen forces per reclamar la creació de fons europeus per a l’habitatge. Aprofitant la seva assistència al Cercle d’Economia, tots tres han traslladat la proposta a Pedro Sánchez.

Jaume Collboni, juntament amb l’alcaldessa de París, Anne Hidalgo, i l’alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, s’ha reunit amb el president del govern espanyol al Palau de Congressos de Catalunya. En la trobada, li han presentat la iniciativa ‘Mayors for Housing’, que lidera precisament l’alcalde Collboni. "Hi ha un problema comú a totes les ciutats europees que es diu habitatge i que hem d'afrontar junts. Demanem a la Comissió Europea –ara que, per primera vegada, ja té un comissari d'habitatge– que creï fons que siguin directament accessibles per a les ciutats per destinar a l'habitatge", ha dit el batlle de Barcelona.

L'habitatge, al cor d'Europa

La setmana vinent, un total de quinze alcaldes de grans ciutats europees portaran a Brussel·les el pla que han dissenyat per fer front al problema de l’habitatge. El punt clau és la creació d’uns fons comunitaris, com els Next Generation, per construir habitatge públic i garantir l’accés de la població a un sostre digne.