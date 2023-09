Oportuno parón

Sabíamos que la visita al estadio de El Sadar, no iba a ser fácil para los de Xavi Hernandez, y que en caso de lograr la victoria, como así fue, sería con más sufrimiento de lo previsto. Los navarros pasan por ser uno de los equipos más aguerridos del campeonato y en especial, cuando juegan en su feudo.

Espoleados por un enfervorizado público, no dan un balón por perdido y luchan hasta la extenuación para intentar conseguir la victoria.

La de ayer no fue una excepción, a pesar de que Jagoba Arrasate puso un equipo de circunstancias, con hasta nueve cambios con respecto a la alineación que había competido en Europa el pasado jueves frente al Brujas belga.

Xavi apostó por el mismo equipo que venía haciendo en los últimos tiempos recuperando a Balde en el lateral izquierdo y manteniendo a lamine Yamal en el 11 titular. Una demostración de que es una apuesta fuerte por el joven canterano, que, a pesar de la recuperación de Raphinha, jugó su tercer partido consecutivo como titular. Estuvo más gris que los anteriores oportunidades, pero ayudó al resto de los compañeros y encaró como un veterano en distintas fases a los defensas rivales.

El gran nombre propio de esta primera parte del parón futbolístico es indiscutiblemente el de el holandés Frankie de Jong .

El centrocampista holandés es el gran Motor, el gran cerebro y el gran alma de este nuevo Barça.

Sin Busquets, ha asumido todos los galones en el mediocampo y ayer no fue una excepción lideró absolutamente al equipo y fue el mejor jugador sobre el terreno de juego.

Sin embargo, el Barcelona en estos primeros cuatro partidos de liga previos al parón no ha jugado bien, no ha ofrecido fluidez en su juego ni brillantez y ha sufrido más de la cuenta para conseguir las victorias. Incluso me atrevería decir que tiene mejores resultados que Fútbol.

Por tanto le va a venir muy bien el parón de selecciones que afronta ahora el fútbol español. Le dará tiempo a recuperar algunos de los efectivos, en especial Araujo, y a que vayan ensamblándose las piezas que han llegado.

Ayer debutaron tres jugadores de una tacada y no son cualquiera. João Cancelo parece que va a ser fundamental esta temporada y demostró en unos minutos su enorme categoría y la solidez que puede darle al juego de ataque en la defensa por la parte derecha.

João Félix e Iñigo Martínez también son hombres con una gran experiencia y categoría internacional que si están motivados pueden darle un salto cualitativo a una plantilla que al final parece más compensada y que viene arropada por los jóvenes puede dar muchas alegrías.