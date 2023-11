Objectiu: Restringir l'ús dels mòbils a les escoles fins els 16 anys

Fa uns dies una mare de tres alummes de l'escola Vila Olímpica del Poble Nou va crear un grup de Whatsapp i Telegram on proposava restringir l'ús del mòbil a l'escola fins els 16 anys. El que va començar sent un grup petit d'àmbit escolar ha acabat sent una gran xarxa de mares i pares que reclamen mesures d'aquest tipus. D'aquest fenòmen n'hem parlat amb el director de l'escola Sadako, Jordi Musons, que fa un temps va implementar restriccions a l'escola amb molt bons resultats i ha escrit un llibre sobre models educatius.