Núria Pradas: "Vaig llegir l'autobiografia d'Agatha Christie i em va portar a admirar-la"

"Benvolguda senyora Christie" és la nova novel·la de l'escriptora i filòloga Núria Pradas, tot un repte que ella mateixa es va imposar, ja que no havia escrit mai una novel·la negra. Reconeix que és un gènere molt ampli i que "els escriptors ens hem d'anar reptant". Pradas assegura que el dia que "vaig llegir l'autobiografia d'Agatha Christie i em va portar a admirar-la". Recorda que va ser una dona avançada al seu temps perquè va viure les dues guerres mundials, viatjava, conduïa, feia surf i va crear sola una filla. "Era una dona plena de curiositat per tot" i "molt interessada en el perfil psicològic dels assassins". En aquest sentit, Núria Pradas reconeix que sent una gran atracció per les reflexions entre el bé i el mal i així ho aborda a "Benvolguda senyora Christie".