El nuevo organigrama deportivo

Durante estos casi tres años se ha estabilizado la masa salarial, lo cual era lo fundamental, pues estaba asfixiando al equipo y al club, se renovó buena parte de la plantilla y se ha conseguido hacer perdiendo poco potencia.

Tiene mucho mérito. Es evidente que no todo han sido aciertos, pero mayoritariamente se ha acertado en las operaciones de entradas y salidas. Era lo más difícil.

Ahora el club empieza a salir a flote, poco a poco, pues el agujero económico es importantísimo. Y se debería haber aprendido de esos errores pasados para no volver a cometerlos en el futuro.

Ahora toda la responsabilidad recaerá en el portugués de origen brasileño Deco. Será fundamental una buena sintonía con el entrenador. Que hablen el mismo idioma, que entiendan Igual las necesidades y lo que debe buscar la plantilla futura del Barcelona.

Deco tiene la gran ventaja de que conoce a la perfección el club, el entorno, los resortes y complicaciones con las que se mueve.

Deco conoce también a la perfección el mundo de la representación , pues no en vano tenía anteriormente una agencia que ha negociado antes incluso con el Barcelona. Es un buen aprendizaje y una formación que , a buen seguro , le ayudará a llevar a cabo la misión que tiene ahora.

Me parece interesante la incorporación de Bojan como responsable y para hacer un seguimiento de los jugadores cedidos. Cada vez son más y no dejan de ser patrimonio del Barcelona. No deben sentirse abandonados y sí respaldados, responden , eso es lo que gana el club, eso es lo que se pretende cuando se les cede a otro club.

Démosle un margen de confianza al nuevo grupo de trabajo, aunque como inicio parece que reúne todas las condiciones para cumplir su tarea.