"El nou govern no té la intenció de complir els acords que es van signar per a la fi de la vaga"

Representants dels tècnics sanitaris i auxiliars d’infermeria amenacen de convocar una vaga al mes de gener davant la manca d’avenços en la negociació amb les autoritats sanitàries de Catalunya. Segons han denunciat, després d’un any de converses, les millores laborals no s’han concretat. En aquest sentit, el secretari d’Organització i Territori del Sindicat Estatal de Tècnics Superiors Sanitaris, José Joaquín Durán, reclama en declaracions a La Brúixola "justícia econòmica i que es visibilitzi la tasca que fem. La contractació no és l'adequada i les càrregues de treball són majors". Durán demana concrecions i "una reunió urgent perquè no estem disposats a esperar ni un any, ni dos". Segons Durán, per fer que el Departament harmonitzi les condicions econòmiques i laborals dels professionals sanitaris, la vaga ha d’afectar centres de l'ICS, del SisCat i aquells que tenen convenis propis com el Clínic, Sant Pau i el Mar.