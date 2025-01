Només una de cada cinc persones amb discapacitat intel·lectual estan ocupades

Mentre que les dades d'ocupació en persones amb discapacitat en general van a l'alça, la realitat és que es mostra una baixada significativa pel que fa a la mateixa dada de les persones amb discapacitat intel·lectual, ja que només una persona de cada cinc amb aquesta condició estan ocupades. Per això, hem parlat a La Ciutat amb el Víctor Galmés, director de Dincat, de la Federació Catalana de la Discapacitat Intel·lectual, i ens ha explicat que "d'una banda és una bona noticia que les persones amb discapacitat millorin les dades al mercat laboral com està passant al conjunt de la població, però nosaltres que representem a les persones amb discapacitat intel·lectual ens preocupa que no hi ha dades pel nostre col·lectiu".

"La taxa d'activitat i la d'ocupació a nivell estatal marquen una clara tendència a la baixa", explica. "Mentre el conjunt de la societat i de les persones amb discapacitat en general millora al mercat laboral, el nostre empitjora d'una forma negativa", afegeix. "Això ens preocupa molt, ens alerta perquè és un col·lectiu amb especial dificultat per la inserció laboral, i si a sobre la tendència és a la contra, ens hem d'alarmar", conclou.