Nino Rota, el compositor fetitxe de Fellini

Potser si diem Giovanni Rota Rinaldi, ningú sap qui és, però si diem Nino Rota segur que a molts de nosaltres ens venen al cap les primeres notes de El Padrino.

Nascut a principis del segle passat, Nino Rota va escriure durant la seva carrera més de 150 bandes sonores a més de dedicar-se a altres gèneres com la òpera.

Un compositor clàssic

Amb un estil molt marcat i identificable, va estar en el punt de mira de la crítica per no voler innovar tot i les evolucions que hi va haver durant els anys en els que va estar en actiu.

Com diem, són moltes les pel·lícules en les que va participar, especialment al costat de Federico Fellini, com El Padrino o la Dolce Vita, però també en va fer d’altres com La montaña de crital o Muerte en el Nilo.

Com ell mateix va dir, el que volia transmetre amb la seva música era nostàlgia, humor i optimisme.