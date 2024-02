El Mobile World Congress 2024 abre sus puertas en Barcelona

El congreso de tecnología móvil más grande del mundo, el Mobile World Congress, ha abierto puertas este lunes en una edición donde el móvil cederá el protagonismo a las aplicaciones de la inteligencia artificial, el 5G o la robótica.

Las instalaciones de la Feria a la Gran Vía de l'Hospitalet de Llobregat se han llenado de empresarios, directivos y políticos de 200 países. Y es que la feria tecnológica ha recuperado prácticamente el músculo de antes de la covid con la previsión de recibir más de 95.000 visitantes.

Hasta el jueves, la capital catalana será epicentro de generación de negocios y debates sobre la transformación digital, con especial acento en los cambios que está provocando la inteligencia artificial.

Inteligencia artificial

La edición de este año gira en torno a 6 temas: '5G and Beyond', 'Humanising AI', 'Connecting Everything', 'Manufacturing DX', 'Our Digital DNA' y 'Game Changers'.

Bajo el lema de 'Future First', la feria engloba todos los sectores que dependen de la tecnología móvil y se centra en el despliegue 5G, la digitalización de la economía, las redes abiertas, la inteligencia artificial o la movilidad sostenible.

Este año vuelven con bastantes marcas como la china Huawei, que se corona como principal expositor. La firma de tecnología ocupa prácticamente todo el pabellón 1 con 10.000 metros cuadrados. En total, hay más de 2.400 expositores con gigantes mundiales como Samsung, Amazon, Google, Xiaomi, Telefónica, Orange, Vodafone o Ericsson.

El congreso se reivindica como un encuentro para descubrir la tecnología del futuro y más de la mitad de los asistentes no estarán directamente relacionados con los móviles, sino con otros sectores como el transporte, las finanzas, la logística o los videojuegos

Recuperación después de la pandemia

Después de una cancelación y dos años con restricciones sanitarias, las mascarillas son minoría a los pasillos del salón, donde se moverán decenas de miles persones, la mitad con cargos ejecutivos.

También se reaviva la presencia de público asiático, después de tres años marcados por restricciones por la covid. Durante la edición anterior ya se habían levantado limitaciones para viajar desde China, pero muchos asistentes no estuvieron a tiempo de venir a la feria.