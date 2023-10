L'escenari de l'Auditori de Barcelona reuneix una seixantena de músics i l'estrella del jazz Paquito d'Rivera

Una seixantena de músics de la Banda Municipal de Barcelona (BMB) obriran la temporada de l'Auditori aquest diumenge en un concert inaugural que té com a objectiu "trencar els estereotips al voltant de les bandes", assegura el director José Rafael Pascual Vilaplana. Una estrena que comença amb molta força amb la participació del quartet Barcelona Clarinet Players i de l'estrella del jazz Paquito D'Rivera. El músic cubà reconeix que "mai he estat en una banda amb la qualitat musical com la de Barcelona. El meu pare sempre me'n parlava".

Martí Guasteví, membre de Barcelona Clarinet Players, explica que ja han compartit escenari amb el mestre D'Rivera, però que mai ho han fet a la capital catalana: "El seguim des de ben petits i ara compartim escenari, cosa que ens emociona moltíssim", afegeix. José Rafael Pascual Vilaplana dirigeix la BMB, reflexiona que "fer música en conjunt simbolitza com tothom respecte als altres" i repeteix la importància que cada representació musical és única: "la música és un art que neix per morir de sobte. És el que té de màgic aquest ofici".

El concert vol celebrar els 75 anys de Paquito D'Rivera, guardonat amb cinc Premis Grammy i nou de llatins. El músic assegura que li agrada molt el contacte amb la gent i ens explica l'anècdota que hi ha darrere de la seva obra 'El elefante y el payaso', que té com a protagonista el clown Fofó.