LA CIUTAT D'ESTIU, AMB JAUME MAS

“Molts dels que pateixen Covid persistent no són reconeguts”

Algunes persones que han passat la covid, es troben que mesos després segueixen tenint símptomes com cansanci, poca capacitat pulmonar... I a més, molts d’ells, no són reconeguts com a pacients de Covid Persistent. Parlem amb l’Imma, la mare del Marc de 13 anys, que pateix Covid persistent. I també amb la Marta Massanella, investigadora de l’IrsiCaixa que investiguen els casos.