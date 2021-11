LIDERATGES, La veu de la dona als negocis

Microscopi en femeni, Roser Xalabarder, President de la ODEE i VIcePresident 3a de la Cambra de Comerç de Bacelona

Microscopi en Femení’ es una secció mensual on entrevistem en profunditat a dones destacades en l'àmbit laboral per explicar la seva trajectoria professional perquè puguin ser un exemple per altres dones i noies.