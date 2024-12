UGT manté viu el debat sobre la reducció de la jornada laboral quan encara no tenen un text definitiu per presentar al Congrés. De totes formes, esperen que arribi a finals d’aquest any o a principis del vinent i compten amb els partits d’investidura, inclòs JUNTS, per fer-lo efectiu.

I calculen que el termini parlamentari es pot allargar uns 6 mesos. Per ara, UGT tira més llenya al foc i presenta un nou estudi que conclou que el 86% dels convenis sectorials aplicables a Catalunya haurien d’adaptar-se a les 37 hores i mitja setmanals. Aquests donen cobertura a 2'1 milions de treballadors, que es veurien beneficiats gràcies al concepte de la llei paraigües. És a dir, arribar a les negociacions dels convenis amb una llei sota el braç per fer pressió a les patronals.

"La reforma laboral és una llei paraigües, també la pujada del Salari Mínim Interprofessional", apunta Camil Ros, secretari general de la UGT, qui afegeix que "són necessàries perquè és més difícil arribar a acord en els sectors més precaris".

I aquesta llei també podria arribar a les persones aturades, ja que amb la reducció de les plantilles la UGT estima que es podrien generar de forma directe 82mil llocs de treball. Sempre tenint en compte la casuística de cada sector i dels incentius que podrien oferir les administracions. Ara bé, no serà llei sense l’aprovació del Congrés... però des del sindicat confien en la consciència social de la classe política... I posen un exemple recent del Parlament. "La renda garantida de la ciutadania es va aprovar per unanimitat parlamentària el juliol del 2017" apunta Ros, per emfatitzar que hi ha qüestions que superen el debat electoralista dels partits.

A hores d’ara, preparen un projecte de llei bàsic que permeti la presentació d’esmenes per part dels grups parlamentaris i així arribar a un acord a mitjans del 2025. L'apartat més delicat, segons la UGT, serà l’adaptabilitat de la llei a cada sector.