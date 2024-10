Més d'un terç dels professors catalans s'han plantejat deixar la feina

Més d’un terç dels professors catalans s’han plantejat abandonar la seva feina, segons una enquesta elaborada pel sindicat USTEC. Les respostes de més de 10.000 docents han servit per treure conclusions alarmants, com ara que gairebé la meitat dels enquestats asseguren tenir una salut mental insatisfactòria.

Segons el sindicat, la situació que ha fet créixer el desencant entre els docents ha estat una “tempesta perfecta”, en paraules del portaveu, Xavier Díez. S’han combinat factors, diu, com la burocratització, la pèrdua d’independència o, sobretot, la sobrecàrrega de feina. Sobre això últim, són gairebé nou de cada deu els professors que afirmen que hi ha hagut un augment del volum de tasques.

Argumenten que això, sumat a una major complexitat a les aules, els aboca a fer més hores extres. "El major nombre d'hores extres no pagades les concentra el professorat. De fet, la jornada teòrica del professorat, que són 37 hores i mitja d'acord amb la normativa, a la pràctica acaba sent d'unes 44 hores i mitja. És a dir, set més de les legals", ha dit Díez.

A més, d’aquestes 37 hores i mitja setmanals de feina, una trentena les han de fer al centre i la resta, a casa. En aquest context, un 24% dels professors enquestats dediquen més de tretze hores a la setmana a treballar des de casa, mentre que un 11% en dedica més de setze. A conseqüència d'això, la majoria dels docents asseguren que treballen sis dies a la setmana i alguns en treballen set.

Menys feina, més pluralitat i sous més alts

Per tot plegat, USTEC ha presentat un conjunt de propostes dividides en tres eixos: sobrecàrrega, democràcia i pluralitat, i salaris. "No pot ser que un docent que entri a la professió cobri 1.500 euros, perquè això ens deixa a la cua a nivell europeu i és un menyspreu d'una tasca tan important com és educar. Considerem que, des del primer dia, el salari mínim s'hauria de situar en els 2.500 euros nets mensuals", ha assenyalat Iolanda Segura, líder d'USTEC.

Amb tot, el sindicat té la intenció de presentar aquest informe al Departament d’Educació. Asseguren que "la situació és crítica, però no irreversible".