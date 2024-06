Un mes después, Rodalies recupera la normalidad

El pasado 12 de mayo un robo de cable de cobre en las vías del tren en el tramo de Montcada-Bifurcació provocó un auténtico caos en el servicio de trenes catalanes, hasta el punto de interrumpir totalmente su servicio durante unas semanas. Pues un mes más tarde (concretamente cinco semanas) el servicio se ha restablecido en las líneas R3, R4, R7 y R12 después de que técnicos de Adif hayan sustituido hasta 2.000 metros de cable y este pasado fin de semana se hayan hecho pruebas sin pasajeros que han confirmado que los trenes podían transportar pasajeros sin incidencias técnicas. Adif tenía previsto que las obras tardaran dos meses, pero finalmente se ha acortado hasta casi la mitad con estas cinco semanas.

Normalidad restablecida

De esta manera, la portavoz de Renfe Catalunya Anna Vinyals ha confirmado en 'La Ciutat' que “esta mañana está yendo muy bien desde primera hora. Han sido cinco semanas de afectaciones. Ahora mismo hay normalidad total despues de las simulaciones comerciales”. Sobre si se contempla que haya nuevas pruebas para confirmar que a nivel técnico los problemas se han dejado atrás, Vinyals prevé que “en principio no tienen que haber más pruebas después de que los técnicos de Adif hayan acabado con los trabajos. Se han hecho simulaciones este fin de semana y fueron satisfactorias, así que hay normalidad”, asegura Vinyals.

El esfuerzo de los operarios

Este restablecimiento del servicio de tren llega bastante antes de lo que los responsables de Adif preveían. Si en un principio se contemplaba que las obras se alargaran durante dos meses, finalmente se ha podido arreglar en cinco semanas. En este sentido, Vinyals destaca que “los técnicos de Adif han hecho un gran esfuerzo para arreglar lo más rápido posible los daños en las infraestructuras.Todos éramos conscientes de la gran afectación en un servicio muy importante y todo el mundo ha hecho un gran esfuerzo para reducir de dos meses a cinco semanas”.

Catalunya sufre la mayoría de robos de cobre en vías de tren en todo el estado, de hecho acumula cerca de un 50%. Según asegura Vinyals, “somos conscientes de que Renfe pasa por la infraestructura de Adif, tanto Renfe y Adif como las fuerzas de seguridad están intentando poner todos los recursos para que esto no pase, pero es un problema de nuestra sociedad. También hay robos en otras comunidades. Es verdad que en Catalunya hay más kilómetros de vía, y por extensión de cable de cobre, que en ningún otro territorio, tendríamos que preguntar a las fuerzas de seguridad pero aquí si que es más habitual que se produzcan robos, y es un tema muy preocupante”, lamenta la portavoz de Renfe Catalunya.

La línea R3

El caos por la crisis del robo de cobre en las vías de tren en Catalunya volvió a poner de relieve un problema que algunos vecinos siguen sufriendo desde hace años: La línea R3, que según muchos usuarios está abandonada por parte de Renfe porque es una línea especialmente vulnerable a cualquier incidencia. Preguntada por los motivos de queja de estos usuarios, Vinyals asegura que “olvidada no tenemos a ninguna línea ni ningún usuario. Somos conscientes de que en estos tramos que tienen via única cualquier acto vandálico genera más impacto, y es algo que se irá solucionando poco a poco”, promete Vinyals.

Recuperar la confianza

No sólo por el robo de cable de cobre los trenes catalanes sufren incidencias, de hecho no son pocos los usuarios que a diario denuncian retrasos, pero Vinyals asegura que “la mayoria de trenes que salen diariamente, entre un 80 y un 90%, no tienen incidencias, pero es verdad que sí que hay, algunas de ellas de diferente casuística, ya sea vandalismo, temas técnicos, obras e incidencias en la infraestructura y ahora se mezcla las obras de mejora general, que se hacen sin interrumpir el servicio, pero también tienen impacto en el funcionamiento, es como hacer obras en casa sin marcharse mientras las hacen”.

Con todo esto, Vinyals espera que el usuario recupere la confianza en Renfe: “Poco a poco, a medida que los usuarios vean que con el restablecimiento del servicio vuelve la normalidad, esperamos que estos usuarios que hayan podido encontrar otras alternativas vuelvan al tren. Somo conscientes de que hoy mismo, cuando se ha restablecido el servicio en estas líneas, no tendremos los mismos usuarios que el 9 de mayo, antes de los actos vandálicos, pero poco a poco esperamos que vuelvan a optar por el tren después de ver que se puede dar un buen servicio”.

Así pues, para que Renfe encuentre la excelencia en su servicio, la portavoz de Renfe cree que “falta que avancen las obras que se están llevando a cabo y que entren los nuevos trenes. Se ha hecho una gran inversión. Con todo esto poco a poco queremos llegar a la excelencia que llevamos tiempo buscando”, concluye Vinyals.