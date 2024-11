Més del 80% de les persones sense llar es recuperen al carrer d’un ingrés hospitalari

El 25% de les persones sense sostre a Barcelona no estan registrades al sistema sanitari català. És a dir, que de les 1384 persones que segons la Fundació Arreles viuen al carrer, una quarta part, no poden rebre assistència mèdica.

Recuperació al carrer

El problema, però, no s’acaba aquí, i és que només al 13% de les persones declarades sense sostre se’ls ofereix la possibilitat de tenir un allotjament per passar la recuperació després d’un ingrés hospitalari. Això repercuteix, evidentment, en la salut de les persones que en molts casos no tenen tampoc un bon seguiment dels tractaments dictats pel professional sanitari.

Com diem, tot plegat afecta a la qualitat de vida de les persones sense llar i també a la seva esperança de vida, que s’escurça fins a 30 anys respecte a la resta de la població, especialment entre les dones.

Davant d’aquesta situació que vulnera el dret a la salut, des de la Fundació Arrels demanen a les administracions una coordinació entre l’atenció sanitària i la social i que l’accés a la salut sigui universal.