'Mercè i Joan': La història d'amor "bonica i potent" entre Mercè Rodoreda i Abraham Obiols

La guanyadora del Premi Proa de Novel·la 2024, Eva Comas-Arnal, explica a 'La Brúixola' d'on sorgeix el seu interès per la figura de Mercè Rodoreda. La va descobrir quan tenia tretze anys durant un dictat de 'La Plaça del Diamant' a l'escola: "gràcies a la música de les paraules i al que em van fer imaginar no he parat de llegir els seus llibres". Comas-Arnal defineix l'estil de Rodoreda com "molt treballat, és una autora molt clara i diàfana, però al mateix temps, molt profunda".

Una història d'amor entre llibres

Arran de la investigació de les cartes que s'enviaven Mercè Rodoreda amb el també escriptor Joan Prats (amagat sota el pseudònim d'Abraham Obiols), Comas-Arnal explica l'idil·li entre ambdós autors: "és una història d'amor tan bonica i tan potent que funcionaria encara que els seus protagonistes no fossin famosos". Des de Ginebra, Rodoreda escrivia els seus textos i els enviava a Obiols a Viena on els corregia i els retornava per carta. La guanyadora del Premi Proa de Novel·la defineix aquests textos com "un curs de literatura".

Comas-Arnal, reconeix que si vol explicar tota la història d'amor necessitaria un parell de novel·les més. No tanca la porta, però ara mateix, "em vull centrar en aquesta".