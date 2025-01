Menjar calçots embrutant-se o bé en plan finolis?

Aquest divendres la cosa ha anat de calçots. I és que estem en plena temporada de reunions d'amics i família per menjar-se aquesta ceba tan catalana que agrada tantíssim. Bé, no a tothom, perquè hi ha persones que detesten els calçots. És el cas del Robert Calvo, a qui aquest divendres l'audiència ha donat garrotades verbals a tort i a dret. Ningú no secunda la seva opció de menjar-se els calçots amb forquilla i ganivet. En Lluís Soler també aposta per l'opció més neta. Però la resta de membres del programa, la Míriam Franch i en David Tirado, són de xarrupar calçot i embrutar-se amb la salsa que acompanya la ceba allargada. La major part de les persones que escolten el programa també es decanten per aquesta posició.