Manuel Milián Mestre: "Feijóo és un magnífic gestor, però no és un líder"

Milián es dirigeix directament al líder del PSOE: "Jo desafio al senyor Pedro Sanchez que demostri que ha fet la meitat del que he fet jo. Que digui feixistes als del PP s'ho hauria de tragar amb una espasa dintre". Durant la seva visita als micròfons de La Brúixol d'Estiu, Milián explica que "rebia finançament de la unió soviètica per crear el partit de Fraga" i reconeix que "ara mateix no m'agrada gens l'actitud de Zapatero i mira que érem íntims amics". Catalunya i el PP d'avui Milián explica que "Aznar va trencar la línia fundacional del partit" i l'acusa de "ser el pare del gran desastre a Catalunya". Assegura que li va prohibir "les reunions discretes que tenia amb Jordi Pujol. Jo vaig desobeir i va ser la meva tomba política". Pel que fa a l'estat de salut del partit, valora negativament com va gestionar la formació Mariano Rajoy. Sobre Alberto Núñez Feijoo considera que "és un magnífic gestor, un home de l'administració pública esplèndida, però no és un líder" i pel que fa a Isabel Díaz Ayuso explica que "té les condicions de líder, però li falta de nutrició intel·lectual de líder".