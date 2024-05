Malasmadres On tour aterriza en Barcelona

En una entrevista a la Brúixola, Laura Baena, fundadora del club de Malasmadres y la voz cantante de este show, ha recordado que 9 de cada 10 madres declaran que "se cuidan con sentimiento de culpa, por no dedicar ese tiempo a sus hijos o familia". Y esa es la idea que quiere combatir la gira Malasmadres On Tour La Hora de Cuidarse. Según Baena, "mañana esas horas son para nosotras, para que la M de madre no aplasta a la M de mujer".

Baena ha reconocido que se ha avanzado en la igualdad entre hombres y mujeres en cuestiones como la conciliación de la vida laboral y familiar o el cuidado de los hijos pero que aún queda mucho camino por delante: "No seremos la generación que podamos romper del todo el mito de la madre perfecta, ese peso antes estaba en la publicidad, en las series y en las películas pero ahora está también en las redes sociales; nos hace sentir insuficientes y siempre nos falta algo para que no seamos la buena madre que se espera de nosotras".

El espectáculo

Laura Baena, como Malamadre jefa, conduce un monólogo en el que "se reivindica desde el humor" y destruye el concepto de autocuidado: "Hay mucha violencai estética contra la mujer, siempre tenemos que estar perfectas y ser una superwoman". Todo ello acompañado de una escenografía con un baño confesionario, un salón y un teléfono. Baena comparte sus reflexiones interactuando con el público. Además, comparte escenario con dos expertas y amigas que le acompañarán durante toda la gira: la periodista Cristina Villanueva y la psicóloga Silvia Congost. Con ellas, habla sobre la conciliación y conectar "con nuestra niña interior".