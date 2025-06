Mala sort o mala gestió?

El que pot començar com una idea brillant pot acabar en desastre.

Una mala idea

Això és el que va passar al Balloonfest del 1986 a Cleveland, quan United Way of America va organitzar un esdeveniment per recaptar fons amb finalitats solidaries. La idea era llançar 1’5 milions de globus a la ciutat.

La imatge va quedar espectacular, però els problemes no van trigar en arribar, i és que els globus van caure en massa ocasionant problemes de trànsit i en l’aeroport. Però això no va ser tot, i és que també es va veure afectat el rescat de la Guàrdia Costera que buscava els navegants d’un vaixell que més tard van ser trobats sense vida.

Tot plegat sense oblidar la contaminació que van suposar aquest 1’5 milions de globus. La organització i la ciutat van haver de fer front a demandes durant anys.

Mala sort?

L’altre cas que ens porta l’Iván Jiménez tampoc deixa indiferent ningú. I és que la companyia aèria Malaysia Airlines va llançar a Nova Zelanda una campanya publicitària sota el nom “My Ultimate Bucket List”, el que es traduiria com “El que voldria fer abans de morir”. A l’usuari que tingués el millor desig li esperaven viatges gratis.

Fins aquí, tot més o menys normal. El problema va venir perquè aquell mateix any la companyia va tenir dos accidents tràgics. El primer quan el vol MH370 va desaparèixer sobre l’Oceà Índic amb més de 239 persones a bord i el segon quan un vol que sobrevolava Ucraïna va ser derivat amb 298 persones.