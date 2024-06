LIDERATGES, La veu de la dona als negocis

L’ús de la Intel.ligència artificial als recursos human

L’empresa Sage ha realitzat un nou informe global per conèixer l’opinió dels professionals de recursos hu-mans sobre la inclusió de la intel·ligència artificial com una eina més d’ajuda per a aquests departaments. Al-gunes de les principals conclusions que s’han extret són que els enquestats consideren que la IA revolucionarà la forma de treballar, però que, alhora, també generarà nous llocs de treball..