L'obesitat és una malaltia. XVIII Congrés Nacional de la Societat Espanyola per a l'Estudi de l'Obesitat, SEEDO.

Tot i això, s'adverteixen canvis significatius, progressos de tota mena que ha tingut la seva màxima expressió i exposició al XVIII Congrés Nacional de la Societat Espanyola per a l'Estudi de l'Obesitat, SEEDO a Barcelona amb més de mig miler d'experts. Aquesta trobada de marcat caire científic pretén erigir-se també en una plataforma per impulsar la lluita davant aquesta malaltia des de tots els fronts: començant per la investigació bàsica i clínica, donant fruits en nous abordatges terapèutics, passant pel diàleg i l'estreta col·laboració entre diferents disciplines mèdiques, oferint també un màxim protagonisme al pacient i culminant amb activitats paral·leles cridades a fomentar la consciència i reivindicació social. Aquest Congrés aporta una visió panoràmica, de 360 º, de l'obesitat, reunint alguns dels investigadors i clínics més rellevants del panorama nacional, així com destacats referents internacionals. S'han donat a conèixer des dels darrers avenços en la investigació experimental fins als nous recursos farmacològics disponibles, mostrant línies de treball i abordatges prometedors on l'evidència és cada vegada més gran. Carles Aguilar parla amb la Dra. Lilliam Flores, Endocrinòloga i Vocal de la junta Directiva de la Societat Espanyola per a l'Estudi de l'Obesitat, SEEDO.