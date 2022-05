L’ISGLOBAL, partidari de posar la quarta dosi abans de la tardo

En una entrevista al Notícies Migdia d’Onda Cero Catalunya, Quique Bassat ha assegurat que, en un moment en què s’estan veient ingressos hospitalaris per covid en persones de més de 60, “no estaria de més que almenys els més de 80 anys ja poguessin començar a rebre aquesta quarta dosi”. Més casos sense transcendència clínica Bassat també ha analitzat el creixement de casos de covid de les darreres setmanes: “Hi ha un augment clar de la transmissió. NO em preocupa la transcendència clínica d’aquest augment perquè la situació està tranquil·la a les UCIs; en tot cas, no ens podem relaxar. En aquest sentit, l’investigador de l’ISGLOBAL reconeix que la setena onada “és possible” perquè “les vacunes funcionen bé per evitar casos preus però no per prevenir la infecció”. La mascareta al transport públic Preguntat per l’anunci d’alguns països de la Unió Europea de retirar l’obligatorietat de la mascareta al transport públic, Bassat no creu que aquesta decisió “pugui marcar una gran diferència ara mateix” però també veu “prudent” mantenir-la en un context d’increment de casos.