L'índex estatal de preus del lloguer serà útil a Catalunya?

A la nostra secció d'economia dels dimarts a la Brúixola hem analitzat els pros i contres de l'index de preus del lloguer que ha aprovat aquest dimarts el govern espanyol. La portaveu del Sindicat de Llogateres, Carme Arcarazo, ha assegurat que l'entrada en vigor de l'índex és una "bona notícia" perquè marcarà un preu de referència que no podran superar els grans propietaris ni tampoc els nous contractes que es firmin. En tot cas, Arcarazo ha lamentat que el govern espanyol hagi trigat 8 mesos en posar en marxa la llei. Un temps que, segons ha denunciat, han pogut aprofitar els propietaris per apujar el preu del lloguer abans que entri en vigor el topall. Sobre les diferències entre la Generalitat i el Govern espanyol al voltant de l'índex, Arcarazo no hi veu "grans diferències" i ho ha atribuït a la pressió que han exercit les entitats i els partits d'esquerra.

No firmar nous contractes

El Sindicat de Llogateres també ha recomanat als ciutadans que no renovin els contractes fins que entri en vigor, a partir del 13 de març, l'índex de preus: "No han de marxar i han de seguir pagant el lloguer que ha pagat fins ara i negociar el nou contracte amb la nova regulació".

Els forats de la llei

Arcarazo també ha reconegut que la llei té alguns forats, com ara que només s'aplicarà als grans tenidors, i el fet que els lloguers de temporada no estan inclosos en aquesta regulació. Aquest és un dels fronts que queden oberts, ha dit, amb el govern espanyol i la resta d'administracions.

Què diuen els experts?

També hem abordat l'índex de preus del lloguer amb el catedràtic d'economia del Tecnocampus de Mataró Josep Maria Raya. Al seu parer, ha valorat positivament que l'índex es faci a partir de les dades de l'Agència Tributària, del Banc d'Espanya i d'altres organismes. Sobre les discrepàncies entre la Generalitat i el govern espanyol, Raya ha explicat que la principal diferència és "la font" de la informació i atribueix la polèmica a una qüestió més de caire polític, "de marcar perfil". En aquest sentit, ha recordat que l'índex de la Generalitat també fixava un valor màxim i un de mínim i que no es pot comparar fins que coneguem tots les xifres del barem estatal.

Preguntat per la diferència entre els preus actuals del mercat i els que marcarà l'índex, aquest expert en habitatge ha evitat parlar d'un abús generalitzat. En la seva opinió, el que hi ha és un excès de demanda davant una manca d'oferta i també ha detectat manca d'informació. En aquest sentit, ha assegurat que una de les prioritats és millorar l'oferta perquè "l'índex ha de ser un pas transitori". En aquesta línia, Raya ha recordat que el propi secretari d'Estat d'habitatge ha reconegut que les administracions han d'acompanyar l'índex d'altres mesures. Aquest catedràtic d'economia ha reiterat que és "responsabilitat" de l'administració facilitar sòl i fomentar pisos de lloguer social i també l'activitat privada.