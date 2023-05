Linares (SIC): “Hi ha hagut sindicats que no s'han adherit a la vaga de conductors de busos per no afectar en les eleccions”

Aquesta vaga compta amb el suport d’11 representants dels treballadors, mentre que altres 18 es queden al marge, i per tant, encara no se sap quin serà al seguiment al llarg dels propers dies. Les aturades es produiran de les dues a les quatre de la matinada, de les vuit a les deu del matí i de les quatre a les sis de la tarda. Segons TMB la vaga compta amb un 10% de seguiment, però els sindicats participants parlen d'un 30%. Tot i això, asseguren que alguns treballadors i sindicats no s'hi han adherit per no afectar en les eleccions municipals i pensen que en un futur hi haurà més participació.