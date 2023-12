L'Hospital de la Vall d'Hebrón s'omple d'estels, felicitat i il·lusió per Nadal

Avui, 21 de desembre, l'Hospital de la Vall d'Hebrón s'ha vestit de Nadal. I és que, aquest mati, les persones que hi estan ingressades han viscut un dia molt especial: La campanya 'Omplim d'estrelles la Vall d'Hebrón' permet, mitjançant donacions, contribuïr a la investigació per part de l'hospital i també portar il·lusió a les habitacions on aquestes persones han rebut un estel, que representa cada donació. A banda de la campanya, també s'han instal·lat tres arbres de grans dimensions als vestíbuls dels edificis principals, se n'ha fet un amb materials reciclables i, com no, s'ha fet el tradicional descens per part del Pare Noël des del terrat de l'edifici de l'Hospital de la Dona. De tota aquesta campanya i les activitats n'hem parlat amb la Sira Franquero, responsable de Mecenatge, Aliances estratègiques i RSC de l'Hospital de la Vall d'Hebrón.