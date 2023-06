L’Hospital de Bellvitge transforma l’UCI amb tecnologia multisensorial per millorar el benestar físic i emocional del pacient crític.

Els 64 boxs de l’UCI ofereixen experiències immersives multisensorials, que obren grans possibilitats per ser utilitzades com a teràpia pels professionals. La iniciativa, finançada amb fons europeus, és única al món i s’avaluarà l’impacte del canvi de paradigma d’una UCI tancada a una UCI oberta on a més de les funcions vitals, es cuida la part emocional i social del pacient. Carles Aguilar parla amb el Dr. Francesc Esteve, Cap de secció del Servei de Medicina Intensiva i Rafael Justel, Adjunt a Direcció d'Infermeria de Malalt Crític de l’Hospital de Bellvitge.