A l'hora d'anar al vàter, paper higiènic o tovalloletes?

Una de les imatges més curioses que ens va portar el confinament a Espanya per la pandèmia de Covid va ser la de moltes persones comprant paper higiènic. Va ser un autèntic fenomen sociològic: algunes veus suggereixen que és una resposta davant la por de perdre el control. Tot i això, algunes veus apunten que el paper higiènic no és la millor de les opcions. Per això hem decidit preguntar sobre aquest tema. En Lluís Soler ens deixa aquest dilema: a l'hora d'anar al vàter, fem servir paper higiènic o bé optem per les tovalloletes?