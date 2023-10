L'escassetat de bolets afecta la restauració

Ja ha començat la temporada de recollida de bolets. Els boletaires ja carreguen els cistells al matí i els tornen ben plens després d'unes hores de feina. Enguany, però, els cistells no tornen tan plens, ja que la temporada de bolets ve marcada per l'escassetat, provocada per la sequera. Com no podia ser d'una altra manera, aquesta escassetat acaba afectant la restauració, que veu com aquest ingredient tant preuat i consumit en temporada s'encareix, o, directament, no se'n pot disposar en les mateixes condicions que fins ara. Per tractar aquesta problemàtica hem pogut parlar amb la Sílvia Culell, presidenta de l'Associació d'Hostaleria i Turisme del Berguedà.