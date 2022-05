LA CIUTAT, AMB MÍRIAM FRANCH

Les xifres de violència masclista del 2022, les pitjor des del 2014

Les dades sobre terrorisme masclista a Catalunya són esfereïdores. Fins l’abril d’aquest any s’han registrat sis víctimes, el pitjor balanç des del 2014. Aquell any va començar igual que aquest en el que estem i va acabar amb la fatídica xifra de 14 crims. En parlem amb Laia Rosich, directora general per a l’Erradicació de les Violències Masclistes del Govern.