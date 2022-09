LA CIUTAT, AMB MÍRIAM FRANCH

Les persones amb discapacitat intel·lectual tarden més de 2 anys en accedir als recursos

El temps mitjà d'espera per accedir a un recurs residencial per a persones amb discapacitat intel·lectual és de 22 mesos, segons dades del 2015 al 2020; una mitjana que augmenta fins als 32 quan el tipus de suport necessari no està definit, segons un informe impulsat per Dincat.