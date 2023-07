Les mentides durant la campanya electoral

Després del cara a cara entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo a Atresmedia, es va obrir un segon debat: qui ha dit més mentides? El PSOE va sortir en tromba per acusar Núñez Feijóo d’haver donat dades falses durant el debat i el líder del PP va presentar uns dies després un dossier d’11 folis amb les mentides del candidat del PSOE. Aquest és el nostre punt de partida per analitzar amb el consultor de comunicació política Xavier Tomàs quin paper juguen les veritats a mitges durant les campanyes electorals i si poden animar o desmotivar la participació dels ciutadans. També parlem del rol que juguen les plataformes per verificar les afirmacions i propostes dels candidats i també la perillositat de les “fake news” en una campanya on les xarxes socials tenen un protagonisme més rellevant.