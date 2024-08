Les intoxicacions alimentàries augmenten als mesos d'estiu

Fa uns dies s'ha detectat una brot de salmonel·losi a Barcelona. S'han vist afectades 54 persones per culpa d'una truita de patates poc quallada en un restaurant de la ciutat. Segons Francisco Pita, cal anar molt en compte amb l'ou als mesos d'estiu. Ha d'estar molt ben cuinat i s'ha de refrigerar. Diu que correm un risc innecessari menjant truita poc consistent o gairebé líquida. Amb tot, recomana guardar sempre els aliments al refrigerador.

Alerta amb tot allò que està cru

La carn crua també es perillosa en els mesos de calor. Si es cuina, es redueix el risc. Tot aquell aliment cru i no pasteuritzat s'hauria d'evitar durant l'estiu. I tampoc és convenient apostar per les salses, que són un focus d'intoxicacions. El procediment per tractar aquest problema és ingerint molta aigua, rehidratant-nos. Es pot fer amb sèrum oral i cal evitar begudes isotòniques del supermercat.