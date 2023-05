LA CIUTAT, AMB MIRIAM FRANCH

Les guinguetes de platja a l'espera per poder obrir per la revetlla de Sant Joan

A menys d’un mes per la revetlla de Sant Joan les guinguetes de la platja encara no saben si podran obrir. Una situació que fa 3 anys que no poden fer, encara que l’any passat les restriccions per pandèmia ja no estaven actives. En parlem amb Roger Pallarols, director del Gremi de Restauració.