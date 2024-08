Les cremades solars del present poden ser un càncer de pell en el futur

El 75% de la població espanyola pateix un dèficit de vitamina D. Ho diu un estudi de la Universitat Oberta de Catalunya publicat a la revista Scientific Reports. Aquest nutrient ajuda el cos a absorbir el calci, una de les principals substàncies necessàries per tenir ossos forts. Una font de vitamina D és el Sol, exposar-nos als rajos solars. Però això no vol dir prendre el Sol sense mesura. En José Manuel Carrascosa explica que hem de seguir estratègies de fotoprotecció: posar-nos la crema, cobrir-nos el cap amb una gorra i optar per zones d'ombra o per un para-sol.

Els famosos que fan mal a la salut

Amb en José Manuel Carrascosa hem comentat el fet que alguns famosos hagin defensat les darreres setmanes que no cal protegir-se quan es pren el sol. El cap del Servei de dermatologia de l’Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona explica que l'exposició al Sol sense protecció provoca dany celular a tota la pell, provoca lesions. Aquest dany es va acumulant amb els anys i pot desembocar en taques, arrugues i fins i tot càncer de pell.