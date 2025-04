El TC resoldrà el primer recurs a la llei d'amnistia abans de l'estiu

Així ho ha anunciat el president del tribunal, Cándido Conde-Pumpido, que ha assegurat que el del PP és un “bon recurs, ben fonamentat i argumentat”. De la mateixa manera, ha dit que el Constitucional hi respondrà amb una sentència també “argumentada i fonamentada”. La resolució d’aquest recurs coincidirà amb el primer aniversari de l’entrada en vigor de la llei d’amnistia.

Conde-Pumpido, però, ha recordat que per poder emetre la sentència cal que primer es pronunciïn altres instàncies. "Queden qüestions pendents, algunes encara al Tribunal Suprem, que no ha resolt l'últim recurs d'apel·lació, i no podem intervenir en una qüestió fins que no s'hagi esgotat totalment la fase anterior de la jurisdicció ordinària", ha apuntat el president del TC.

La resta de recursos

Sobre aquests tempos, Conde-Pumpido ha admès que desitjaria tenir un tribunal més àgil, perquè la justícia lenta i tardana, diu, “no és justícia”. Recordem que, en total, hi ha damunt la taula setze recursos d'inconstitucionalitat, sis qüestions d’inconstitucionalitat i vuit recursos d’empara.