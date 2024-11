Les claus per revertir el dèficit que pateix el parc d'habitatge públic

Catalunya necessita multiplicar per 20 la construcció actual d’habitatges públics per cobrir la demanda que tindrà d’aquí 15 anys. És una de les conclusions que s’extreuen de l’estudi “L’habitatge protegit a Catalunya: un descoratjador viatge de 20 anys”, impulsat pel sector privat i el docent.

Al llarg dels darrers 11 anys, a Catalunya s’han acabat de mitjana mil 200 habitatges amb protecció oficial. Més d’una dècada que s’inicia amb la desaparició de l’Estat com a font de finançament, quan l’any 2013 van passar de pagar el 92% de les construccions al 12%. Des d’aquell moment, cau la producció, augmenta la demanda i arriben les promeses polítiques.

El govern català anuncia la creació de 50mil habitatges en 6 anys i presenta un pla territorial on exposa les necessitats socials. En aquest document, es calcula que 355mil llars quedaran excloses del mercat d’habitatge en 15 anys i per donar resposta a la demanda, l’informe xifra en 220mil els pisos socials que s’han de construir. Segons un dels impulsors, l’Agustí Jover, es tracta d’un repte majúscul. "Això suposa, dèficit actual més repte futur, una mitjana anual de 20.000 habitatges amb protecció oficial". I afegeix que ara el més important "és revertir la tèndencia i començar a construir".

Segons el Pla Territorial de la Generalitat, presentat aquest juliol, a Catalunya hi ha sòl disponible per construir 210mil habitatges. Ara bé, el 99% és propietat dels ajuntaments, el cost és per ara desconegut i l’oferta no s’ajusta a les zones on viu la població. Segons el coautor de l’estudi, Miquel Morell, les intencions polítiques no s’ajusten als fets. "Aquest és un repte de canvi de paradigma absolut, de totes les polítiques d'habitatge. S'ha d'actuar per aire, mar i terra".

Segons l’informe, al llarg dels darrers 10 anys el 66% de les promocions d’habitatges públic van a càrrec del sector privat. I si parlem sobre l’execució de les obres, les xifres encara son més preocupants. "L'Incasòl, el braç executor de la Generalitat, durant els darrers 10 anys només ha contruït el 4% d'habitatges protegits", apunta Jover.

Unes xifres, segons els autors, que demostren com les inversions públiques son i seran insuficient per revertir el dèficit actual. El president de l’Associació de Promotors de Catalunya, Xavier Vilajoana, convida a la classe política a acceptar els diners del sector privat oferint seguretat legal i jurídica. "En el darrers 10 anys han canviat 30 lleis a Catalunya en aquest sector, ningú confia en invertir un cèntim".

Els autors de l’informe aplaudeixen la iniciativa del president Salvador Illa, a qui reclamen mesures urgents per reduir els terminis de construcció. Actualment a Catalunya superen els 5 anys.