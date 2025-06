Pere Aragonès crida a aprofitar "la conjuntura excepcional" per aconseguir un finançament singular a Catalunya

3 exconsellers d'Economia han alçat la veu a favor del finançament singular de Catalunya en la celebració del quart Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya, organitzat pel Col·legi d'Economistes de Catalunya. Un d’ells és Pere Aragonès, qui assegura que ens trobem davant d’una oportunitat irrepetible. El també exconseller d’Economia durant la presidència de Quim Torra, Pere Aragonès, espera que tant Esquerra com Junts i el PSC collin el govern central per fer-li complir l’acord investidura que els republicans tenen amb el PSOE sobre el finançament singular per a Catalunya. Aragonès conclou que si hi ha un canvi de govern, aquesta fita serà inconcebible. Alhora, demana a la societat civil que es mobilitzi a favor d'aquest nou model.

Recaptar tots els impostos

Unes paraules que s’han trobat amb el suport dels qui van ser els seus consellers d’Economia, Natàlia Mas i Jaume Giró. Tots tres, per cert, coincideixen a reclamar que Catalunya recapti tots els impostos que genera. D’altra banda, l’exconseller d’Economia durant el tripartit, Antoni Castells, ha passat de puntetes sobre aquesta qüestió tot i formar part del grup d’experts nombrat pel govern per abordar el redisseny d’un nou marc de finançament autonòmic.