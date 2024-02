Laura Gost (Premi Proa 2023): "Sempre vaig tenir clar que el meu avi tenia una vida de pel·lícula"

La novel·la de LauraGost "Les cendres a la piscina" explica la història d'una família mallorquina que gira al voltant del seu patriarca, en Sebastià. L'escriptora s'ha inspirat en la mateixa història familiar i a través d'elements de ficció ha teixit aquesta novel·la. Laura Gost explica que "l'avi patern és el que menys vaig conèixer, però sempre vaig tenir clar que tenia una vida de pel·lícula, com si tingués el guió fet". A través d'aquesta novel·la, Laura Gost ha conegut més al que va ser el seu avi i com va evolucionar la societat mallorquina de l'època.



Tot i tenir clara quina és la seva inspiració, Gost reivindica que "és ficció, però hi ha paral·lelismes. No faig una crònica dels fets, sinó que em centro en un paisatge anímic i sentimental".



La gent de l'entorn de l'escriptora i que va conèixer el seu avi, reconeixen que "està ben retratat" i han rebut la novel·la de manera molt positiva. Laura Gost assegura que el seu objectiu no és "fer un judici sinó humanitzar als personatges i mirar d'entendre'ls". A més, la seva intenció no és una altra que "deixar el llegat d'unes actituds i comportaments d'un moment determinat", afegeix Laura Gost.