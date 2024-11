L'arribada del fred fa repuntar els preus a Catalunya a l’octubre

En línies generals, aquest creixement era esperat, sobretot si tenim en compte que es tracta d’una qüestió estacional. L’IPC subjacent, aquell que no té en compte la volatilitat dels preus de l’energia, ha caigut. Per tant, el creixement de 3 dècimes de la inflació no s’ha traslladat a l’economia real.

És habitual en aquest mesos que repunti el consum de l’electricitat i el gas, per l’arribada del fred i l’ús de la calefacció en moltes llars de Catalunya. A més, podem assegurar que es tracta d’una qüestió estacional perquè l’indicador que més creix al llarg de l’octubre és el de vestits i calçats, sent aquest el mes per excel·lència que aprofitem per comprar la roba d’hivern.

Per que fa als aliments... els preus segueixen creixent però en menor mesura. Repunten un 1’9% respecte l’any passat i un 1’2% respecte el setembre, coincidint amb la retirada de l’IVA als productes bàsics.

Per productes del cistell de consum, ressalta encara l’oli, que és un 7,9% més car que fa un any, però un 0,6% més barat que al setembre. Destaca també la carn ovina, amb els preus un 11,1% més cars que fa un any; els preparats de llegums i hortalisses, un 5,3% més; i el cafè, el cacau i les infusions, un 4,2% més.