Laporta lleva tiempo hablando de la herencia recibida y la difícil situación económica que heredó y de que poco a poco iba a conseguir sacar adelante la situación del club pero lo cierto es que hasta ahora no lo ha conseguido. Parece ser que en los próximos meses , al cerrar el acuerdo con Nike, que no han querido precipitar , lograrán entrar en la famosa regla del 1/1 del FairPlay. Lo cierto es que la marcha deportiva del equipo con cuatro victorias en otros tantos partidos, en un arranque inesperado de los de Hansi Flick, Han permitido que el presidente del equipo azulgrana sacará pecho y destacara la buena situación real del club, en comparación con el ambiente que existía en el entorno de los aficionados por un verano confuso y más decepcionante que otra cosa. Los fallidos fichajes de Williams o la salida de Gündogan Generaron cierta decepción en unos aficionados, que sin embargo, se han visto sorprendidos por los buenos resultados en los primeros partidos del equipo. Laporta debe ser más autocrítico, debe ser consciente de que lleva más de tres años en el cargo y de que algunas situaciones no se han conseguido enderezar o no están lo suficientemente corregidas, como para que el Barcelona vuelva a recuperar su primer puesto o un lugar en la vanguardia del fútbol.

Es cierto que se han bajado costos y se ha conseguido que la masa salarial sea muy inferior a la que existía, pero ha habido tiempo suficiente como para haberla revertido de manera absoluta y todavía no se ha conseguido. El Barcelona es un club muy vivo y con una oposición Que también tiene derecho a expresar su opinión y su discrepancia con las decisiones que ha tomado el club algunas de ellas incomprensibles como los acuerdos con Líbero o los impagos que se han producido en Barça Visión . Laporta ha anunciado una presentación de beneficios en los gastos ordinarios, lo cual es bastante positivo, pero falta por ver el balance final del club en cuanto al presupuesto se refiere. Las famosas palancas y jugar en el Camp Nou han penalizado considerablemente a la entidad, de tal manera que va a ser difícil recuperar económicamente a corto plazo los números del Barcelona. Laporta gana tiempo y resurge de sus cenizas en un momento delicado después de la destitución de Xavi y de un verano de noticias contraproducentes para el Aficionado. Pero esto no ha hecho más que empezar y si el club solo depende de la pelota mal va , y si no cumple con su palabra Laporta, que ha anunciado el regreso al Camp Nou a finales de año, volverá a decepcionar a unos aficionados que creen que el crédito del actual presidente está casi, casi agotado.

