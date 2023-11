"L'aplicació de restriccions serà la manera de ser conscients de la sequera"

En una entrevista a la Brúixola, el director i investigador del Centre de Recerca Aplicada en Hidrometeorologia a la Universitat Politècnica de Catalunya, Daniel Sempere, ha assegura que l'actual periode de sequera que vivim a Catalunya té "una relació directa" amb el canvi climàtic, "està afectant les temperatures, com hem vist aquest estiu, però també les precipitacions". Segons Sempere, estem davant la sequera més severa que hem viscut en els darrers temps, "és una cosa extraordinària des de que tenim registres". El pitjor, però, segons apunta, és que estem "davant una acceleració de les conseqüències del canvi climàtic i anirà a molt més".

Aplicar restriccions ja

Sobre la decisió de la Generalitat d'establir a partir de la setmana vinent una fase intermèdia abans de la d'emergència, Daniel Sempere ha explicat que a cap responsable li fa gràcia haver de gestionar restriccions i sempre s'intenta ajornar-les el màxim possible. En tot cas, Sempere ha donat per fet que hi haurà restriccions ben aviat: "Hem de ser conscients que molt possiblement haurem de patir restriccions a casa i serà la manera de ser conscients de la sequera". Per a Sempre, que l'entrada en aquesta fase d'emergència sigui gradual és "per donar temps als ajuntaments per anar-se preparant".

Quines altres mesures es poden aplicar?

Aquest expert en Hidrometeorologia també s'ha mostrat a favor d'abaixar la pressió de l'aixeta - Aigües de Barcelona ja està fent proves - i, de fet, creu que "la pressió ja ha baixat". Al seu parer, el que seria contraproduent seria fer talls d'aigua perquè "no totes les canonades estan en bon estat". Sempere s'ha mostrat optimista amb la conscienciació de la gent i ha augurat una resposta positiva, com la que la gent ja va demostrar durant la sequera del 2008.

A mig termini, la clau passa per les dessaladores, que ja representen el 33% de l'aigua que es consumeix a Catalunya, i també per al reutilització de l'aigua: "Haurem de reaprofitar dues o tres vegades la mateixa gota d'aigua".