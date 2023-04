A Barcelona un 14,4% dels ciutadans no poden mantenir casa seva a una temperatura adequada. Aquesta situació no es limita a l'hivern, ja que amb la calor també es pateix. És per això que l'APE vol un front comú per lluitar contra la Pobresa Energètica. De moment ho han demanat als partits municipals, però asseguren que també fa falta que la resta de partits catalans i estatals s'hi afegeixin.