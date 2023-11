L'alcaldessa de Vallirana, sobre la sequera: "Ho passarem francament molt malament si no canvien les condicions climàtiques"

En una entrevista a la Brúixola, l'alcaldessa de Vallirana, Eva Martínez, ha explicat que la situació de Vallirana és molt particular. El seu subministrament d'aigua procedeix dels pous i dels aqüífers. "Les columnes d'aigua estan només a 6, 7 o 8 metres. Alguns pous s'han estancat. Hem hagut d'utilitzar camions cisterna per reomplir els pous; també hem hagut de fer talls d'aigua durant la nit a l'estiu pels pics de consum i les onades de calor", ha explicat Martínez sobre com han afrontat la situació de sequera durant l'estiu. En aquest sentit, l'alcaldessa de Vallirana també ha estat molt clara: "Ho passarem francament molt malament si no canvien les condicions climàtiques".

Entrar en fase d'emergència

Segons les dades d'aquest dimecres, el pou més important de Vallirana té 4 metres d'alçada quan habitualment està al voltant dels 45 metres. Una situació que ha obligat al municipi a demanar entrar a la fase d'emergència, que implica que cada persona no podrà consumir més de 200 litres al dia. Martínez ha assegurat que, a més de treballar perquè no se sobrepassin aquests límits, cal también conscienciar a la gent per reduir el consum d'aigua i estirar les reserves d'aigua el màxim possible.

Millorar la xarxa de subministrament

Per tal d'estalviar la màxima aigua possible, Vallirana també està treballant per millorar la seva xarxa de subministrament. Estem parlant de 110 quilòmetres de carrers, "una xarxa molt àmplia". Segons Martínez, ja fa un mes que estan buscant fuites i ja han revisat 70 quilòmetres per detectar possibles fuites. L'alcaldessa reconeix, però, que les inversions per fer aquesta millora són molt altes, al voltant dels 20 milions d'euros, i les ajudes de la Generalitat "són insuficients".

La interconnexió, la solució definitiva

La solució definitiva, però, als problemes de subministrament arribaran de la mà de la connexió de Vallirana a la xarxa de l'ATL (Aigües Ter Llobregat). Segons ha explicat Martínez, el projecte estarà finalitzat al novembre i després s'ha d'aprovar la licitació de l'obra. Segons els càlculs de l'ACA, la interconnexió podria entrar en servei a l'estiu del 2026.