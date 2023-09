L’Ajuntament de Montmeló ha fet un minut de silenci per recordar els quatre joves morts després de ser atropellats per un tren de Rodalies aquest diumenge. Un accident que es va produir quan tres noies i un noi d’entre 19 i 22 anys, que formaven part d'un grup de set persones, van travessar les vies per un punt no autoritzat... per adreçar-se a un festival de música que es feia als voltants del Circuit de Barcelona-Catalunya. A les 12 del migdia, el consistori ha organitzat un minut de silenci a la plaça Rafael Casanova per homenatjar les quatre víctimes.

"No es poden preveure desgràcies d'aquest tipus, però quan passen el què queda és la part humana. En aquests moments s'està comunicant a les famílies de les persones difuntes que ja no hi són, que no tornaran mai més a casa. Aquesta és la part important i per això aquest acte d'ofrena floral i aquest homenatge", ha explicat l'alcalde de Montmeló, Pere Rodríguez.

En aquest minut de silenci també hi ha participat la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez. A banda de mostrar la seva solidaritat cap a les famílies de les víctimes, ha posat l’accent en una de les incògnites d’aquest accident: el motiu que va portar els joves a creuar per un punt no autoritzar de pas. "És un accident que es podria haver evitat, però hem de deixar que les autoritats policials les que descriguin el punt on es va produir l'accident. Però per les primeres informacions de què disposem, es tractava d'un punt no autoritzat de pas", ha remarcat Sánchez.

Si bé és cert que les vies queden protegides per una tanca perimetral, veïns de la zona, com Vicente Mayor, asseguren a l'ACN que l’espai és d’ús recurrent per a diversos visitants del circuit o d’esdeveniments que s’hi fan al seu entorn. "És cert que hi ha molts pàrquings pels cotxes, però a la gent que ve caminant no els posen cap impediment per passar per aquí", ha esmentat, però després també ha afegit que la zona "està vallada i senyalitzada".

L’Ajuntament de Montmeló ha decretat tres dies de dol a partir d’aquest dilluns. La investigació del cas ha quedat judicialitzada i l'han assumit els Mossos d'Esquadra.