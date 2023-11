L’emergència climàtica i dels recursos naturals obliga la societat a avançar cap a una món més sostenible. Requereix l’esforç de tothom. Per això, l’aigua potable i el sanejament són clau per a la sostenibilitat de les ciutats. Són temes cabdals per a la salut de les persones i la preservació del medi ambient.

Dia Mundial del Sanejament

Cada 19 de novembre se celebra el Dia Mundial del Sanejament. I és que encara hi ha 3.500 milions de persones al món que viuen sense vàters segurs i 2.200 milions sense aigua potable. De totes les persones afectades, els infants són els més vulnerables per l’amenaça del consum d’aigua insalubre, pel sanejament insegur i per tenir una higiene deficient. Els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’ONU tenen com a promesa que el món ha de treballar, de mitjana, cinc vegades més ràpid en les metes de sanejament, sis vegades més ràpid en les d’aigua i tres vegades més ràpid en les d’higiene. El 2030 tothom hauria de disposar d’aigua potable i vàters segurs.

El sanejament ha estat clau per a la salut

Al seu dia, el sifó hidràulic i les cisternes domèstiques connectades a una xarxa de desguàs comú van suposar un avenç importantíssim. El sanejament és un salvavides que evita la transmissió de malalties i facilita la salubritat dels espais. És una pedra angular de la salut pública i té un paper fonamental en la protecció del medi ambient. El colibrí és el símbol del Dia Mundial del Sanejament d’enguany, fent servir una antiga faula guaraní en què aquest petit ocell vol apagar un gran incendi portant gotes d’aigua al bec. Un poderós símbol que mostra que la nostra acció pot ajudar a resoldre un gran problema.

L'aigua regenerada accelera el canvi

El canvi climàtic i l’escassetat de reserves hídriques obliguen a buscar noves fórmules per a poder cuidar aquest bé que és l’aigua. Cal implementar amb urgència solucions efectives i sostenibles. Per això, Aigües de Barcelona aposta per noves fonts com l’aigua regenerada, que és la que surt de les plantes depuradores i se sotmet a un tractament addicional per ser apta per a nous usos, com urbans, ambientals, industrials o agrícoles. Al 2022 es van regenerar 50 hm3 d’aigua. Això permet no dependre de la pluja, disminuir l’extracció d’aigua dels recursos superficials i subterranis i també reduir la petjada hídrica.

Com és el procés?

En l’actualitat s’està bombant aigua regenerada des de l’estació de regeneració del Baix Llobregat aigües amunt del riu fins a Molins de Rei per reutilitzar-la com a aigua prepotable. Així, s’aporta aigua regenerada al riu perquè la planta potabilitzadora de Sant Joan Despí la capti aigües avall i la tracti de nou per convertir-la en aigua potable i continuar el cicle de l’aigua.

L'aigua regenerada en el context de sequera

En una situació de sequera com l’actual, el 19% del recurs hídric correspon a aigua superficial (rius, principalment), el 23% a aigua subterrània (pous i aqüífers), el 33% a aigua dessalinitzada i el 25% a aigua regenerada; mentre que en un any normal, el 95% dels recursos d’aigua per a la metròpolis de Barcelona estan vinculats a la climatologia, és a dir, aigua superficial i subterrània.