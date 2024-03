L'AEMET augura una primavera massa càlida i no s'atreveix a predir pluges

No és cap sorpresa que Catalunya està vivint un dels hiverns més càlids i menys plujosos de la seva història. L’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ho ha confirmat aquest dimarts amb xifres. També ha avançat que ens espera una primavera igualment càlida, si bé no es pot determinar si portarà les pluges que tant necessitem.

Els catalans ens agafem aquests dies al refranyer popular per confiar que a l’abril hi haurà aigües mil i al maig, cada dia un raig. Des de l’AEMET, però, lamenten no poder-ho confirmar. Les precipitacions, diuen, són més difícils de preveure que les temperatures. Per sort, els primers dies de març han portat esperança en plena sequera.

"Ja fa unes setmanes que no empitjorem. Dels tres mesos de l'hivern, el pitjor va ser el desembre, els altres dos han estat normals, el que passa és que un gener o un febrer normals no ajuden gaire, perquè ja són mesos en què normalment no plou gaire. Ara veurem aquest març, que de moment ha començat bé, com evoluciona", ha reflexionat el delegat territorial de l’AEMET a Catalunya, Ramon Pascual.

I el març ha començat bé, és clar, perquè ha començat amb pluges. Les precipitacions d’aquest cap de setmana passat no resolen res, però són destacables. De fet, Pascual assegura que s’ha produït la nevada més important dels últims tres anys al Pirineu català. Ara bé, admet que les altes temperatures no només fondran ràpidament la neu, sinó que també provocaran una major evaporació. Perquè, si una cosa tenen clara a l’AEMET és que les temperatures continuaran sent massa altes els pròxims mesos.

Tres dels quatre hiverns més calorosos, concentrats en l'última dècada

Centrant-nos en les temperatures, cal dir que l’actual és un dels quatre hiverns més calorosos des del 1940, quan l'AEMET va començar a registrar aquestes dades. Un d’aquests hiverns extremadament càlids es va donar l’any 1990, però els tres restants s’han concentrat tots en l’última dècada, és a dir, entre 2014 i 2024. Concretament, van ser els de 2016 i 2020, i el que estem vivint ara.

A més, el d’aquest any té una particularitat respecte als últims hiverns. "Als hiverns de 2021-2022 i de 2022-2023, almenys sí que vam tenir un mes de respir en aquesta monotonia càlida; en canvi, aquest hivern no ens ha donat cap treva", ha explicat la cap de climatologia de l’AEMET a Catalunya, Beatriz Téllez.

Mirant endavant, els mapes de prediccions d’abril, maig i juny tornen a tenyir-se de vermell. Farà, doncs, més calor del que seria habitual a la primavera, i aquesta tendència es mantindrà a l’estiu. D’alguna manera, des de l’AEMET creuen que caldria inventar una nova estació, una mena de “superestiu”, per batejar els mesos de juliol i agost que ens esperen.