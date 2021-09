La negociació dels pressupostos

Junts per Catalunya assegura que “la solució no passa per apujar impostos”

La portaveu de Junts per Catalunya, Elsa Artadi, ha descartat que el projecte de pressupostos de la Generalitat per a l’any vinent incorpori un increment dels tributs: “El problema que tenim és de dèficit fiscal i d’un finançament que no arriba. La solució no és passa per apujar impostos”.