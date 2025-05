Junts aposta per prohibir el vel islàmic a escoles i instituts

Junts per Catalunya aposta per prohibir el vel islàmic a les escoles i instituts. També vol vetar a tots els espais públics el burca i el nicab, és a dir, el vel integral que només deixa els ulls al descobert. Finalment, demana que el burquini només s’admeti a les piscines municipals quan sigui “roba tècnica de bany”. Aquest nou posicionament dels de Carles Puigdemont ha aixecat polseguera en l’àmbit polític i social i, de fet, el Departament d’Educació ja ha sortit a defensar l’ús del mocador.

La consellera d’Educació, Esther Niubó, ha demanat distingir entre el mocador que cobreix els cabells i el vel integral. El primer, recorda, està emparat per la llei, mentre que el segon no té cabuda a les aules. També ha remarcat que ni els ajuntaments ni la Generalitat tenen competències per legislar en aquest sentit.

Des de la Unió de Comunitats Islàmiques de Catalunya veuen amb tristor el moviment que ha fet Junts. El seu president, Mohamed El Ghaidouni, admet que s’esperaria una cosa així d’Aliança Catalana o de Vox, però no de Junts, que "havia estat un partit acollidor”. Per a ell, prohibir el vel limitaria la llibertat religiosa de les dones musulmanes i les acabaria aïllant. "Amb aquesta legislació deixaran les dones a casa, perquè una dona que té la convicció, per voluntat pròpia, que mai sortirà al carrer sense vel o que mai anirà a la piscina sense burquini, no ho farà", ha dit en declaracions a Onda Cero. El Ghaidouni matisa que no estan parlant de situacions en què les nenes o dones són forçades a tapar-se en contra de la seva voluntat. Aquí, diu, caldria plantar-se i defensar la lliure decisió de totes elles.

Aliança Catalana porta al Parlament la prohibició del vel a l'espai públic

La voluntat de Junts de posar límits al vel s’ha donat a conèixer poc abans que el Parlament debati una proposta d’Aliança Catalana per prohibir-lo a tot l’espai públic. Es debatrà aquesta tarda i Junts ja ha anunciat que hi votarà en contra perquè el text del partit de Sílvia Orriols “destil·la odi per totes bandes”.

L'experiència prèvia de Lleida

A Catalunya, de fet, ja hi ha precedents d’un intent de prohibir el mocador islàmic. Va ser a Lleida l’any 2010, quan la Paeria va fixar sancions per portar el vel integral als espais municipals. El Tribunal Suprem, però, ho va aturar el 2013, anul·lant l’ordenança amb l’argument que “limitava l’exercici de la llibertat religiosa de les dones”. També al·legava que els ajuntaments no tenen competències per regular drets fonamentals.